Gf Vip 6 | rivelazioni choc su Alex Belli | “Si sta sentendo con qualcuna | ha già la testa da un’altra parte!”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Protagonista indiscusso del Gf Vip 6,continua a far chiacchierare di sé dentro e fuori dalla Casa. Dellesull’attore di CentoVetrine arrivano, fresche fresche, da Mattino 5. Pochi istanti fa, da Federica Panicucci, infatti, un paparazzo ha rivelato: Voci sempre più insistenti continuano a confermarmi cheha laaltrove. A buon intenditore poche parole. Cioè? Cioè che lui sta già pensando a qualcos’altro o a qualc. Mi arriva da diversi informatori, tra cui un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune. Vi dico solo che lui ha già ladaparte. Quindi a buon intenditore, poche parole. “Sta frequentando altre ragazze?“, ha chiesto la Panicucci. ...

Delia Duran però ha deciso di rompere il silenzio e fare delle particolarisul suo ingresso nella casa del GF. 'Basta dire che sono qui soltanto per Alex, sono infastidita. Loro non ......10 - Grande Fratello2021 (Reality) Premium Cinema - ORE 21:15 - Unknown - Senza identità (Film) La7d - ORE 21:30 - Lie to me - Stagione 1 Episodio 5 -Pericolose (Telefilm) Premium ...Protagonista indiscusso del Gf Vip 6, Alex Belli continua a far chiacchierare di sé dentro e fuori dalla Casa. Rivelazioni choc sull'attore ...L'attore si starebbe frequentando con altre donne mentre Delia Duran e Soleil si avvicinano all'interno della casa. La reazione della conduttrice di Canale 5 parla chiaro ...