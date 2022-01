Calciomercato Salernitana, Sabatini scatenato in arrivo due colpi da Torino e Roma! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Salernitana e Walter Sabatini letteralmente scatenati, il nuovo D. S. al suo arrivo aveva promesso dedizione e soprattutto colpi di mercato degni della massima serie. Promesse mantenute dal dirigente granata che dopo aver ufficializzato in mattinata l’arrivo del portiere Luigi Sepe, si prepara adesso a chiudere altri due affari di tutto rispetto. La squadra campana cerca ora un rinforzo offensivo, rinforzo che nelle ultime ore ha preso il nome di Simone Verdi, chiuso dalle gerarchie di Juric al Torino. Sabatini Salernitana VerdiIn dirittura d’arrivo Verdi e Fazio: i dettagli degli affari Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, la situazione Verdi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022)e Walterletteralmente scatenati, il nuovo D. S. al suoaveva promesso dedizione e soprattuttodi mercato degni della massima serie. Promesse mantenute dal dirigente granata che dopo aver ufficializzato in mattinata l’del portiere Luigi Sepe, si prepara adesso a chiudere altri due affari di tutto rispetto. La squadra campana cerca ora un rinforzo offensivo, rinforzo che nelle ultime ore ha preso il nome di Simone Verdi, chiuso dalle gerarchie di Juric alVerdiIn dirittura d’Verdi e Fazio: i dettagli degli affari Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, la situazione Verdi ...

