Advertising

CorriereQ : Borsa: Milano peggiora con Ue, -2% con le utility - fisco24_info : Borsa: Milano peggiora con Ue, -2% con le utility: Ftse Mib a 26.514 punti. Spread Btp-Bund a 133 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora, a Milano (-1,5%) tra le big si salvano solo Tim e Terna - Il Sole 24 ORE - InvestingItalia : #Borsa Milano, partenza debole, in controtendenza Eni, Unicredit, Telecom - - fisco24_info : Borsa: Milano -1,5% con Europa, rendimento Btp all'1,22%: Su Piazza Affari pesano le auto e le utility -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ladipeggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib cede il 2% a 26.508 punti. Su Piazza Affari pesa la forte flessione delle utility. Lo spread tra Btp e Bund è ...Avvio di settimana all'insegna della debolezza per laoggi: sul Ftse Mib Enel ( - 1,97%) paga pegno allo stacco dividendo mentre Telecom Italia guadagna mezzo punto percentuale dopo la nomina del Direttore Generale Pietro Labriola alla ...Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna ed a sorpresa la Campania tra le regioni italiane ad offrire più posti di lavoro.MILANO (Reuters) - Piazza Affari apre la settimana in calo come il resto d'Europa dopo la debolezza dei mercati asiatici, in un contesto di diffusa cautela in vista dell'incontro della Fed in settiman ...