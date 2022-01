La polizia piange Giuseppe Ranieri: 'Era un vero ufficiale e gentiluomo'. Si è spento a 70 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) SENIGALLIA - La grande famiglia della polizia in lutto per la scomparsa di Giuseppe Ranieri. Aveva 70. Il dottor Ranieri, dirigente della polizia di Stato, abitava a Senigallia anche se da parecchi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 23 gennaio 2022) SENIGALLIA - La grande famiglia dellain lutto per la scomparsa di. Aveva 70. Il dottor, dirigente delladi Stato, abitava a Senigallia anche se da parecchi ...

Advertising

MarcoLudovico2 : @GeekyAndSnob Lo spero…ma non trovo un motivo plausibile per caricare una bimba che piange disperata su una volante… - clamax5 : E la Polizia piange per l’obbligo vaccinale…..? - twittanto2 : @gionny_V2 Fossi in te non riderei troppo visto che la polizia postale impiega 2 nani secondi a trovare i dati. Se… - LucaMercanti1 : Courmayeur piange Renzo Puliafito, ex ispettore di Polizia -