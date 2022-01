Chi è la moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona (Di domenica 23 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fa Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali: attore italiano noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Pierino in numerose pellicole cinematografiche. La moglie di Alvaro Vitali, attore famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Pierino e per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all'italiana, si chiama Stefania Corona e i due sono una coppia letteralmente esplosiva. Stefania, nata a Montreal nel 1961 da genitori italiani, è tornata in Italia quando era ancora una bambina ed è cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre, che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fa, ladi: attore italiano noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Pierino in numerose pellicole cinematografiche. Ladi, attore famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Pierino e per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all'italiana, si chiamae i due sono una coppia letteralmente esplosiva., nata a Montreal nel 1961 da genitori italiani, è tornata in Italia quando era ancora una bambina ed è cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre, che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz. ...

