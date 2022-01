I look più belli di Matilde Gioli, protagonista di “Quattro metà” (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delle attrici italiane più lanciate degli ultimi anni, soprattutto in televisione, è Matilde Gioli. Classe 1989, all’anagrafe risponde al nome di Matilde Lojacono e di recente è approdata in prima serata su Rai 1 con la fiction Doc – Nelle tue mani, recitando al fianco di Luca Argentero. E, non contenta, ha lasciato il segno anche in casa Netflix recitando nel film Quattro metà. Ma, ancor prima dei recenti successi, l’attrice ha debuttato sul grande schermo nel film Il capitale umano di Paolo Virzì. Quell’esperienza le ha permesso di collezionare i primi riconoscimenti cinematografici come il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’Argento 2014. Al cinema l’abbiamo vista recitare in film come belli di papà, Un posto sicuro, Mamma o papà?, The Startup, La casa di famiglia, Blue ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delle attrici italiane più lanciate degli ultimi anni, soprattutto in televisione, è. Classe 1989, all’anagrafe risponde al nome diLojacono e di recente è approdata in prima serata su Rai 1 con la fiction Doc – Nelle tue mani, recitando al fianco di Luca Argentero. E, non contenta, ha lasciato il segno anche in casa Netflix recitando nel film. Ma, ancor prima dei recenti successi, l’attrice ha debuttato sul grande schermo nel film Il capitale umano di Paolo Virzì. Quell’esperienza le ha permesso di collezionare i primi riconoscimenti cinematografici come il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’Argento 2014. Al cinema l’abbiamo vista recitare in film comedi papà, Un posto sicuro, Mamma o papà?, The Startup, La casa di famiglia, Blue ...

lukexcherry : RT @blind_rhea: Vogue Italia inserisce l'omaggio a Mina, che Lauro ha portato sul palco di #Sanremo2021, tra i look più memorabili della st… - 80sBVLGARI : RT @blind_rhea: Vogue Italia inserisce l'omaggio a Mina, che Lauro ha portato sul palco di #Sanremo2021, tra i look più memorabili della st… - cussedartaud : RT @ReviewItalian: Ve l'avevamo promesso, ed eccolo qui: @FBianconi inaugura la nostra seconda rubrica mensile, con riflessioni apocalittic… - IOdonna : Dopo l'uscita di Matrix Resurrections non ci sono più dubbi: «Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nell… - sofixsofix86 : RT @Ginko_21: Elio e le storie tese - 1996 A Sanremo si sono travestiti da un sacco di cose, da Kiss, da obesi, da Nozze di Figaro, da chie… -

Ultime Notizie dalla rete : look più Oroscopo di domani 23 gennaio 2022 - Barbanera Venere vi aiuterà nella scelta di un nuovo look, un nuovo taglio di capelli, per esaltare il vostro ... Non perdete tempo! Potrete lavorare con tranquillità e saprete raggiungere più speditamente le ...

5 outfit per l'inverno ultra caldi e ultra chic Il trionfo della maglia e dei combat boot tra le non ha fatto che rendere ancora più interessanti ... Il risultato è un look fresco e allegro, perfetto per dare un boost di energia positiva alle grigie ...

La cosa più bella di “Don’t look up” è che quando arriva la fine del mondo nessuno vuole accorgersene Il Foglio Venere vi aiuterà nella scelta di un nuovo, un nuovo taglio di capelli, per esaltare il vostro ... Non perdete tempo! Potrete lavorare con tranquillità e saprete raggiungerespeditamente le ...Il trionfo della maglia e dei combat boot tra le non ha fatto che rendere ancorainteressanti ... Il risultato è unfresco e allegro, perfetto per dare un boost di energia positiva alle grigie ...