Super green pass e supermercati: il chiarimento sui "beni primari" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha posto la firma sul nuovo Dpcm sulle attività commerciali, con la lista dei negozi a cui si potrà accedere... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha posto la firma sul nuovo Dpcm sulle attività commerciali, con la lista dei negozi a cui si potrà accedere...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Negli ospedali solo con il Super green pass', denuncia in Puglia. 'Verificare se le limitazioni determinano respon… - HuffPostItalia : Bye bye onorevoli No Vax. Per la Consulta il Super Green Pass non lede il diritto di voto - MediasetTgcom24 : 'Essere John Malkovich'... non serve: l'attore ha il Green pass scaduto e l'hotel Danieli di Venezia non lo fa entr… - FiorellaAmoruso : RT @byoblu: Il Ministro della Salute olandese, Ernst #Kuipers, ha commissionato uno studio per valutare l'efficacia del super green pass ne… - CarenteStella : RT @valy_s: Ospedale Galeazzi #Pregliasco sentito in Procura a Milano. Lo showman travestito da virologo si è giustificato parlando di “int… -