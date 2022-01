Giustizia: Curzio cita Voltaire 'riparare propri errori', riannodare rapporto fiducia con cittadini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “La capacità di lavorare in silenzio e in collaborazione con gli altri protagonisti della giurisdizione è la via maestra per superare il periodo difficile che la magistratura sta vivendo”. Così il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario. “I magistrati nella loro larghissima maggioranza hanno le risorse umane e professionali per riannodare il rapporto di fiducia con i cittadini, nella consapevolezza che, come scrive Voltaire, ‘l'onore dei giudici consiste, come quello degli altri uomini, nel riparare i propri errori'”, ricorda Curzio concludendo la sua relazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “La capacità di lavorare in silenzio e in collaborazione con gli altri protagonisti della giurisdizione è la via maestra per superare il periodo difficile che la magistratura sta vivendo”. Così il primo presidente della Cassazione Pietronella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario. “I magistrati nella loro larghissima maggioranza hanno le risorse umane e professionali perildicon i, nella consapevolezza che, come scrive, ‘l'onore dei giudici consiste, come quello degli altri uomini, nel'”, ricordaconcludendo la sua relazione.

