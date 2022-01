Cosa sapere su criptovalute e truffe (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sei confuso sul conto delle criptovalute come bitcoin ed Ethereum? Non sei solo. Prima di utilizzare o investire in criptovalute, è bene sapere Cosa le rende diverse dai contanti e da altri metodi di pagamento e come rilevare truffe di criptovaluta o account di criptovaluta che potrebbero essere compromessi. Cosa sapere sulle criptovalute Cos’è una criptovaluta? La criptovaluta, chiamata anche valuta virtuale, è una valuta digitale che esiste solo elettronicamente. Ciò significa che non ci sono banconote fisiche a meno che non utilizzi un servizio che ti permetta di convertire la criptovaluta in un pezzo fisico (token). In genere, scambierai una criptovaluta online con un’altra persona, tramite il tuo telefono o computer, senza utilizzare un ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sei confuso sul conto dellecome bitcoin ed Ethereum? Non sei solo. Prima di utilizzare o investire in, è benele rende diverse dai contanti e da altri metodi di pagamento e come rilevaredi criptovaluta o account di criptovaluta che potrebbero essere compromessi.sulleCos’è una criptovaluta? La criptovaluta, chiamata anche valuta virtuale, è una valuta digitale che esiste solo elettronicamente. Ciò significa che non ci sono banconote fisiche a meno che non utilizzi un servizio che ti permetta di convertire la criptovaluta in un pezzo fisico (token). In genere, scambierai una criptovaluta online con un’altra persona, tramite il tuo telefono o computer, senza utilizzare un ...

