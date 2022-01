Alessia Macari, lei e il marito positivi al Covid: il suo racconto del parto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessia Macari e Oliver Kragl, il marito, sono diventati genitori per la prima volta. Il 14 gennaio 2022 è venuta alla luce Neveah, a raccontare il parto è l’ex volto del GF Vip. Su Instagram, infatti, la neo mamma ha voluto rivelare com’è stato il parto dopo aver scoperto di essere positiva al Covid. “Non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022)e Oliver Kragl, il, sono diventati genitori per la prima volta. Il 14 gennaio 2022 è venuta alla luce Neveah, a raccontare ilè l’ex volto del GF Vip. Su Instagram, infatti, la neo mamma ha voluto rivelare com’è stato ildopo aver scoperto di essere positiva al. “Non L'articolo

Advertising

AntonellaBucc11 : @___purplee__ Perché e’ L’ unica che rispecchia là ragazza della porta accanto , semplice senza secondi fini ! Come… - PausaCaff3 : Alessia Macari, cosa è successo dopo il parto “Lo dico con tanta sofferenza” - StraNotizie : Alessia Macari e il dramma del Covid-19 nei giorni in cui è nata la sua bimba - occhio_notizie : Alessia Macari positiva al Covid durante il parto: ''Non ho visto la bambina per 4 giorni'' #alessiamacari #gfvip… - redazionerumors : Il dramma di Alessia Macari dopo il parto: “Non ho potuto vedere mia figlia per tre giorni” #alessiamacari -