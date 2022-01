Truffa dati sensibili clienti Treccani: le specifiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una finta vendita di opere della Treccani, per accaparrarsi migliaia di dati personali in tutt’Italia: una vasta operazione partita quando nel 2019, telefonate sospette hanno fatto partire le indagini della Finanza terminata con la contestazione dell’articolo 167 del Codice della privacy: trattamento illecito di dati. Il Garante dovrà valutare con un’istruttoria la stima del danno: dati sensibili, sono coperti da riservatezza salvo autorizzazione del titolare degli stessi. Ma oggi disporre di elenchi di numeri telefonici, acquisti indirizzi email dei clienti vuol dire poter entrare in forma nella vita privata per carpire informazioni per cui proponendo acquisti o reperendo profili commerciali da rivendere poi nel sottobosco di chi ne fosse interessato. Il reato è cedere tali ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una finta vendita di opere della, per accaparrarsi migliaia dipersonali in tutt’Italia: una vasta operazione partita quando nel 2019, telefonate sospette hanno fatto partire le indagini della Finanza terminata con la contestazione dell’articolo 167 del Codice della privacy: trattamento illecito di. Il Garante dovrà valutare con un’istruttoria la stima del danno:, sono coperti da riservatezza salvo autorizzazione del titolare degli stessi. Ma oggi disporre di elenchi di numeri telefonici, acquisti indirizzi email deivuol dire poter entrare in forma nella vita privata per carpire informazioni per cui proponendo acquisti o reperendo profili commerciali da rivendere poi nel sottobosco di chi ne fosse interessato. Il reato è cedere tali ...

Advertising

syrke87 : RT @EStradini: Direzione di twitter!!! Qualcuno ha clonato profilo per mettere mail falsa per truffa gentilmente controllate mail e risa… - italiaserait : Truffa dati sensibili clienti Treccani: le specifiche - ciculatin : RT @EStradini: Direzione di twitter!!! Qualcuno ha clonato profilo per mettere mail falsa per truffa gentilmente controllate mail e risa… - Taty28643058 : RT @EStradini: Direzione di twitter!!! Qualcuno ha clonato profilo per mettere mail falsa per truffa gentilmente controllate mail e risa… - conniemood : RT @EStradini: Direzione di twitter!!! Qualcuno ha clonato profilo per mettere mail falsa per truffa gentilmente controllate mail e risa… -