Quirinale: Stefano (Pd), 'Conte non giochi da solista'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Continuo ad essere un convinto sostenitore della necessità di un 'campo largo' e del gioco collettivo. Spero che anche Conte sia dello stesso avviso e non sia tentato a voler giocare da solista". Così il senatore Pd, Dario Stefano, su twitter.

