Calcio, focolai nei gruppi squadra di Venezia e Salernitana: a rischio due partite del weekend (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Calcio italiano continua a dover fare i conti con il Covid-19. Poco più di due settimane fa, nel primo turno giocato nel 2022 la scorsa Epifania, ben quattro partite erano state rinviate a causa di focolai in alcune squadre; dopo 14 giorni, ci sono altre due squadre che non se la passano sicuramente bene. La prima è il Venezia, che non sta vivendo un momento facile. Nella mattinata di oggi il giro di tamponi ha rivelato ben 10 nuovi casi di positività, che si aggiungevano ai quattro dello scorso week-end; nel pomeriggio invece è stata rivelata un'ulteriore positività, portando quindi a 15 il computo totale. Alla squadra di Paolo Zanetti si affianca la Salernitana, che a ieri contava otto positivi nel gruppo squadra. L'avvocato della società granata Francesco Fimmanò ...

