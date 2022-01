Cagliari | altri due positivi al Covid | otto i contagiati totali

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Due nuovetà al-19 in casa: anche Charalampos Lykogiannis e Nicolò CavuotiIl comunicato ufficiale delche annuncia letà di Lykogiannis e Cavuoti. COMUNICATO – «IlCalcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato latà al-19 dei calciatori Charalampos Lykogiannis e Nicolò Cavuoti: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fiorentinanews : Cagliari, altri due calciatori positivi al Covid 19 #Fiorentina - FiorentinaUno : Qui Cagliari, altri due giocatori positivi al tampone - Eled_nil : @ricky_pru Il parco accanto al mare: va dalla zona vicino a casa mia fino a Cagliari. Questo fenicottero stranament… - gaysideofastra1 : RT @EsattoC: CAGLIARI: UNA COPPIA VIENE SORPRESA A PRATICARE ATTI SESSUALI IN LUOGO PUBBLICO!?? Invitiamo chiunque avesse video simili ad i… - Totore83 : E le scarpe rotte elemosinando prestiti e andiamo a chiedere Nandez al Cagliari e vuole prendere, sempre elemosinan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari altri

TUTTO mercato WEB

... residente della Città Metropolitana di. BASILICATA - Sono 1.396 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio . Si registrano inoltre4 morti. ...... residente della Città Metropolitana di. BASILICATA - Sono 1.396 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio. Si registrano inoltre4 morti. ...Alla cerimonia, sabato mattina, parteciperà un rappresentante del Csm in ogni distretto giudiziario. Qui l’elenco completo.Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno: Se è il periodo migliore? “Sì, ma non solo per ...