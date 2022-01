Pictet WM continua a crescere in Italia | Raffaele Jerusalmi entra come senior advisor

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)inWealth Management, guidato inda Alessandra Losito, amministratore delegato di Borsana fino al novembre 2021, contribuirà all’ulteriore sviluppo del segmento wealth management del gruppograzie alla sua esperienza e alla fitta collaborazione con imprenditori e aziendene. Fondato a Ginevra nel 1805, il gruppoè uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa, con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a oltre 640 miliardi di euro.WM, la divisone di wealth management del gruppo, attiva in ...

WM, la divisone di wealth management del Gruppo, attiva in Italia da oltre 20 anni, grazie a una struttura articolata su quattro sedi nel Paese, ha ottenuto uno sviluppo costante, ...'Produci, consuma, ricicla e riusa', un cerchio cheall'infinito. Il nuovo fondo è ... I gestori selezionati sono, KBI (Amundi) e Blackrock , tra i più attivi e performanti negli ...L’ex amministratore delegato di Borsa Italiana è stato scelto per contribuire allo sviluppo del segmento wealth del Gruppo Pictet Nuovo ingresso in Pictet Wealth Management Italy. Raffaele Jerusalmi, ...Jerusalmi contribuirà al rafforzamento del segmento wealth management in Italia del gruppo Pictet grazie alla sua pluriennale esperienza e collaborazione con imprenditori e aziende italiane. Pictet WM ...