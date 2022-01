Milan, una stagione a due velocità: sei Dr. Jekyll o Mr. Hyde? | VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli era partito fortissimo nel girone di andata di questa stagione 2021-2022, con 10 vittorie ed un pareggio nelle prime 11 partite. Poi, però, ha rallentato il proprio passo. Il confronto in questo VIDEO di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildi Stefano Pioli era partito fortissimo nel girone di andata di questa2021-2022, con 10 vittorie ed un pareggio nelle prime 11 partite. Poi, però, ha rallentato il proprio passo. Il confronto in questodi 'GazzettaTV'

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - AntoVitiello : Errore clamoroso dell'arbitro #Serra che fischia fallo per il #Milan sul gol di Messias. Rossoneri che hanno creat… - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - Rudi_Dauti : @pupi1992 Come ti ho detto, certi amori non finiscono mai..????, ritornerai ad essere una tifosa del #Milan ?? #SempreMilan ??? - infoitsport : Spezia, Gyasi: “Contro il Milan una rete storica. Ero stanco, poi …” -