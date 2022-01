“Fuori dal coro” contro il virologo Pregliasco | nel suo ospedale se sei senza booster non ti operano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una pesante denuncia che coinvolge l’Galeazzi di Milano, il cui direttore è ilFabrizio, è arrivata, martedì sera, durante la trasmissione di Mario Giordano “dal“. Un servizio della trasmissione ha raccolto la testimonianza di due pazienti che dovevano essere operati, ed erano dunque in lista di attesa, ma che sono stati respinti quando è arrivato il loro turno, in quanto privi della dose. Sul posto si è recato un inviato didalcui è stata confermata la linea dell’: niente Super Green pass, niente operazione. Una scelta che sarebbe stata messa per iscritto in una circolare dello stesso. LEGGI ANCHE Vaccini, sin ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tonga isolata dal mondo, allarme per una nuova eruzione. Le isole sotto la cenere, danni enormi ma Internet è fuori… - GianlucaVasto : La Lega si sfila dal Centrodestra e anticipa la Meloni! Cavoli loro! Ma molto positivo che Berlusconi sia fuori d… - WARNERMUSICIT : Fuori oggi ‘Paranoie’ il nuovo singolo di @Tancred_i ?? Ascoltalo ora: - mipaccag : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una Luce fuori Dal Lager ?? FRAGOLA è un cagnolina femmina , ha circa 4 anni, è una taglia MEDIA , d… - aladinae12 : RT @Cecio_Ci: Una situazione fuori dal mondo, profondamente disumana. Se da medico scegli chi vuoi curare sei un criminale. -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal

...che non hanno portato ad alcun beneficiopunto di vista sanitario". L'uso di dati e statistiche da parte di Capo e in generale su Byoblu spiega perché, quando si nota una persona un po'di ...Giappone e Filippine sono qualificati come Paesi ospitanti (disputeranno le qualificazioni... La strada verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024Mondiale 2023 sarà possibile qualificarsi per l'...Dal prossimo 24 gennaio i parlamentari e i delegati regionali ... Fanfani era però un personaggio controverso, che provocava fastidi sia all’interno del suo stesso partito che fuori, perciò la ...Jordan Veretout resta uno dei titolari della Roma di José Mourinho, nonostante lo Special One lo avesse fatto accomodare in panchina contro il Cagliari (l’infortunio di Pellegrini ...