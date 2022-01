Cloris Brosca, la "zingara" in missione ad Arcore: in un "pizzino", le indiscrezioni clamorose sul Cav (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è una lettera molto particolare che sta girando nei ristoranti della Capitale, descritti come “teatro degli accordi decisivi”. A darne conto è affaritaliani.it, che evidentemente ha messo la mani su questo testo piuttosto strano e che sta facendo sorridere alcuni leader politici, altri un po' meno. Partendo dal presunto crollo delle ambizioni quirinalizie di Silvio Berlusconi, la cui candidatura nelle ultime ore ha perso quota per mancanza di voti, un misterioso autore ha evocato Cloris Brosca. Si tratta dell'attrice che interpretava la zingara televisiva: nella lettera si immagina che il Cav l'abbia convocata ad Arcore per cercare di comprendere com'è possibile che la sua candidatura stia naufragando. La risposta risiederebbe in una maledizione collegata alla “Luna Nera”, un piccolo pupazzo di stoffa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è una lettera molto particolare che sta girando nei ristoranti della Capitale, descritti come “teatro degli accordi decisivi”. A darne conto è affaritaliani.it, che evidentemente ha messo la mani su questo testo piuttosto strano e che sta facendo sorridere alcuni leader politici, altri un po' meno. Partendo dal presunto crollo delle ambizioni quirinalizie di Silvio Berlusconi, la cui candidatura nelle ultime ore ha perso quota per mancanza di voti, un misterioso autore ha evocato. Si tratta dell'attrice che interpretava latelevisiva: nella lettera si immagina che il Cav l'abbia convocata adper cercare di comprendere com'è possibile che la sua candidatura stia naufragando. La risposta risiederebbe in una maledizione collegata alla “Luna Nera”, un piccolo pupazzo di stoffa che ...

