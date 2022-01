Vaccini, Aifa ammette: "Nessun test per la carcinogenicità" (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono stati effettuati test sui Vaccini per la carcinogenicità ovvero geotosssicità? È questa una delle domande presenti nell'istanza d'accesso generalizzata presentata al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore della Sanità, al Commissario Straordinario per l'emergenza, all'Ema e all'Aifa - dichiara l'avvocato Raffaele Di Monda –. Gli organi politici ovvero nominati dalla politica hanno risposto: "Non lo so - non ho dati". L'Ema ha restituito al mittente, rifiutandola, l'istanza d'accesso. L‘Aifa ammette che i test sulla carcinogenicità non devono essere effettuati sui Vaccini così come indicato dalle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità datate 2005 e assolutamente non motivate. Alla luce di tale argomentazione - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono stati effettuatisuiper laovvero geotosssicità? È questa una delle domande presenti nell'istanza d'accesso generalizzata presentata al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore della Sanità, al Commissario Straordinario per l'emergenza, all'Ema e all'- dichiara l'avvocato Raffaele Di Monda –. Gli organi politici ovvero nominati dalla politica hanno risposto: "Non lo so - non ho dati". L'Ema ha restituito al mittente, rifiutandola, l'istanza d'accesso. L‘che isullanon devono essere effettuati suicosì come indicato dalle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità datate 2005 e assolutamente non motivate. Alla luce di tale argomentazione - ...

