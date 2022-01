Advertising

_Sim95_ : A scudetto già acquisito mica alla 22^ giornata e poi sto gol aveva danneggiato Milan e Napoli - Diaboli27867158 : @pisto_gol Ci sono stati errori ben più gravi, corsa finale decisiva scudetto, #Orsato in Inter-Rubentus non espell… - sportli26181512 : Scudetto alla milanese, il borsino a -19 dal derby sorride a Inzaghi: Scudetto alla milanese, il borsino a -19 dal… - FamigliaRosson1 : @kebaldo @GianniRosati6 @SpudFNVPN @AIA_it hanno dato la colpa dello scudetto perso alla Juve che ha battuto l'Inte… - Gazzetta_it : Scudetto alla milanese, il borsino a -19 dal derby sorride a Inzaghi #Milan #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto alla

La Gazzetta dello Sport

Milano in semi - lockdown per una giornata - un pareggio comunque prezioso e una sconfitta quantomeno inaspettata - guarda avanti, come ha sempre fatto. Guarda da davanti, soprattutto: l'Inter resta ...... arrivando spesso in fondocompetizione e sollevando per più stagioni consecutive il trofeo, di frequente in accoppiata con lo. Con Massimiliano Allegri in panchina c'è già riuscita in ...Calciomercato Inter, decisione presa: Ginter arriva a .... Beppe Marotta e Steven Zhang © LaPresseLa giornata di campionato appena trascorsa potrebbe rivelarsi uno snodo fondamentale per la corsa scud ...L’errore, l’ammissione, le scuse. È stata una serataccia per Marco Serra quella di ieri, lunedì 17 gennaio, a San Siro nel match Milan-Spezia. Il fischio per fallo su ...