Quirinale, Berlusconi a un passo dalla rinuncia? Sgarbi: «L'operazione è ferma, ieri era triste» (Di martedì 18 gennaio 2022) La caccia ai voti dei Grandi elettori per l'elezione al Quirinale di Silvio Berlusconi si è: «fermata oggettivamente» secondo Vittorio Sgarbi. Quella ormai nota come operazione scoiattolo sembra ormai a un passo dalla fine prematura, soprattutto dopo l'ultimatum di Matteo Salvini lanciato ieri, 17 gennaio. Il leader della Lega aveva dato tempo al Cav fino domenica perché chiudesse la sempre più faticosa conta dei voti. Dopo di che, il leghista aveva detto chiaramente che ci sarebbe stata una proposta alternativa. Tra i due ci sarebbe stata anche una telefonata poco dopo, l'esito evidentemente non è stato dei più incoraggianti per Berlusconi, descritto da Sgarbi come: «abbastanza triste».

