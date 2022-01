Paduli, pazienti in difficoltà. Vessichelli: “I medici di base non vogliono vaccinare, l’Asl non risponde” (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaduli (Bn) – Sta diventando un problema vaccinarsi e sei arriva a dover dire una cosa del genere, allora è lecito pensare che da questa pandemia se ne uscirà con le ossa rotte. Succede a Paduli e la denuncia è di quelle forti, fatta dal sindaco Vessichelli che ha richiamato tutti all’ordine e alle proprie responsabilità. I medici di base non somministrano il vaccino ai propri pazienti che non hanno la possibilità di recarsi ai centri vaccinali. Provano a contattare l’Asl ma non riescono ad avere alcuna risposta. Ovvio pensare che in una condizione del genere è difficile poter avere delle certezze, in un periodo nel quale di confusione ce n’è già troppa. Una certezza deve essere il vaccino, non poter ricevere la propria difesa ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sta diventando un problema vaccinarsi e sei arriva a dover dire una cosa del genere, allora è lecito pensare che da questa pandemia se ne uscirà con le ossa rotte. Succede ae la denuncia è di quelle forti, fatta dal sindacoche ha richiamato tutti all’ordine e alle proprie responsabilità. Idinon somministrano il vaccino ai propriche non hanno la possibilità di recarsi ai centri vaccinali. Provano a contattarema non riescono ad avere alcuna risposta. Ovvio pensare che in una condizione del genere è difficile poter avere delle certezze, in un periodo nel quale di confusione ce n’è già troppa. Una certezza deve essere il vaccino, non poter ricevere la propria difesa ha ...

