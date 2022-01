Osimhen di nuovo in campo: «Fiducioso in Dio, continuo ad andare avanti» (Di martedì 18 gennaio 2022) . Il messaggio dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen sui social si pronuncia così dopo il suo rientro in campo col Napoli: «Sono così Fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti». Il nigeriano è tornato in campo contro il Bologna dopo 57 giorni di assenza, il Covid e la frattura facciale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) . Il messaggio dell’attaccante del Napoli Victorsui social si pronuncia così dopo il suo rientro incol Napoli: «Sono cosìin Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei,ad». Il nigeriano è tornato incontro il Bologna dopo 57 giorni di assenza, il Covid e la frattura facciale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

