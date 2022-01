Il laboratorio creativo di K-Way (Di martedì 18 gennaio 2022) A ripensare alla storia di K-Way e al modello 3.0, che «resta ancora dopo 57 anni dalla sua nascita, il pezzo più venduto», come ricorda Lorenzo Boglione, l’Ad del marchio, ci si sorprende sempre. Da qualche stagione a questa parte il brand, che da 2004 è di proprietà del gruppo torinese BasicNet, è uscito dalla sua comfort zone per avventurarsi in un lifestyle in cui ci si riconoscono i giovanissimi e le generazioni precedenti. Perché in fondo stiamo parlando di design, e quello sappiamo essere eterno. info@imaxtree.com Alessandro Lucioni«La vera sfida è essere contemporanei, ma fedeli alla storia del marchio», racconta Boglioli al termine della sfilata ospitata all'interno degli spazi di Talent Garden a Milano, dove le sedute a forma di cubotti sono state declinate nei classici colori del tape, ovvero giallo, arancio e blu - «E più facile andare liberi completamente, soprattutto in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) A ripensare alla storia di K-Way e al modello 3.0, che «resta ancora dopo 57 anni dalla sua nascita, il pezzo più venduto», come ricorda Lorenzo Boglione, l’Ad del marchio, ci si sorprende sempre. Da qualche stagione a questa parte il brand, che da 2004 è di proprietà del gruppo torinese BasicNet, è uscito dalla sua comfort zone per avventurarsi in un lifestyle in cui ci si riconoscono i giovanissimi e le generazioni precedenti. Perché in fondo stiamo parlando di design, e quello sappiamo essere eterno. info@imaxtree.com Alessandro Lucioni«La vera sfida è essere contemporanei, ma fedeli alla storia del marchio», racconta Boglioli al termine della sfilata ospitata all'interno degli spazi di Talent Garden a Milano, dove le sedute a forma di cubotti sono state declinate nei classici colori del tape, ovvero giallo, arancio e blu - «E più facile andare liberi completamente, soprattutto in ...

Advertising

_desi70 : RT @Fond_Comasca: ??“UN AIUTO CHE VESTE” – IL LABORATORIO CREATIVO DELLA COOPERATIVA AZALEA Una T-SHIRT come veicolo di comunicazione e di c… - MantoBimbi : ARTE TRA LE DITA: IL PROFUMO DELLE NINFEE Laboratorio creativo per bambine e bambini, a cura di Ranjanben Camurri.… - Fond_Comasca : ??“UN AIUTO CHE VESTE” – IL LABORATORIO CREATIVO DELLA COOPERATIVA AZALEA Una T-SHIRT come veicolo di comunicazione… - CorriereAlbaBra : In considerazione degli ultimi sviluppi connessi all’andamento della pandemia da Covid-19, la Fondazione CRC ha dec… - Paese24it : #Cosenza. Un laboratorio creativo in #ospedale per i pazienti di #Oncologia e #Psichiatria - -

Ultime Notizie dalla rete : laboratorio creativo Aperte le iscrizioni gratuite per il laboratorio di scrittura di Gianmarco Galuppo Il laboratorio, a cura dello scrittore Gianmarco Galuppo (autore molisano emergente che ha già ... esercizi specifici, dibattiti e "buone pratiche" " l'apprendimento delle basi del processo creativo ...

'La freccia nel cuore', a Campobasso il workshop di scrittura Il laboratorio, a cura dello scrittore Gianmarco Galuppo (autore molisano emergente che ha già ... esercizi specifici, dibattiti e "buone pratiche" - l'apprendimento delle basi del processo creativo ...

Laboratorio Creativo del Centro antiviolenza “La Sibilla” di Tivoli Notizialocale.it Balmain lancia la prima collezione di alta gioielleria La maison si è affidata al gruppo Adorisa per il debutto nella nuova categoria. La collezione gender-neutral sarà rilasciata nell'estate 2022 ed è ...

Alla scoperta dei sensi Letture animate e laboratori in Lazzerini Un’avventura per bambini da 4 a 7 anni alla scoperta dei 5 sensi, del movimento e dei pensieri. Ogni sabato pomeriggio alle 16 dal 22 gennaio al 12 febbraio, in Lazzerini protagoniste saranno storie d ...

Il, a cura dello scrittore Gianmarco Galuppo (autore molisano emergente che ha già ... esercizi specifici, dibattiti e "buone pratiche" " l'apprendimento delle basi del processo...Il, a cura dello scrittore Gianmarco Galuppo (autore molisano emergente che ha già ... esercizi specifici, dibattiti e "buone pratiche" - l'apprendimento delle basi del processo...La maison si è affidata al gruppo Adorisa per il debutto nella nuova categoria. La collezione gender-neutral sarà rilasciata nell'estate 2022 ed è ...Un’avventura per bambini da 4 a 7 anni alla scoperta dei 5 sensi, del movimento e dei pensieri. Ogni sabato pomeriggio alle 16 dal 22 gennaio al 12 febbraio, in Lazzerini protagoniste saranno storie d ...