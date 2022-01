VIDEO Carlos Alcaraz debutta con una vittoria netta agli Australian Open: highlights e sintesi del match con Tabilo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Debutto con vittoria per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2022: il giovane spagnolo ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-2 6-3. Si è trattato del suo primo match giocato con il ruolo di testa di serie, in questo caso la numero 31. Il murciano non ha avuto troppe difficoltà, anche perché per il suo attuale livello Tabilo è un inizio, per certa misura, soft: sarà più impegnativa la prossima sfida, quella che lo opporrà al serbo Dusan Lajovic, uscito vincitore da una battaglia di cinque set con l’ungherese Marton Fucsovics. Australian Open 2022, Rafa Nadal: “Non sono al 100%, primi giorni post Covid massacranti. Stanco di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Debutto conper2022: il giovane spagnolo ha sconfitto il cileno Alejandro, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-2 6-3. Si è trattato del suo primogiocato con il ruolo di testa di serie, in questo caso la numero 31. Il murciano non ha avuto troppe difficoltà, anche perché per il suo attuale livelloè un inizio, per certa misura, soft: sarà più impegnativa la prossima sfida, quella che lo opporrà al serbo Dusan Lajovic, uscito vincitore da una batta di cinque set con l’ungherese Marton Fucsovics.2022, Rafa Nadal: “Non sono al 100%, primi giorni post Covid massacranti. Stanco di ...

