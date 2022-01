Oggi è un altro Giorno | Matteo Bassetti a Serena Bortone | ' Ecco perché non dovrebbe portare la mascherina'

Advertising

carolafrediani : ??Tornata dalle vacanze la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di Signal, tra innovazioni e rischi, e di altre a… - MattiaBriga : Ho dato una mano a Crytical nella scrittura di questo suo inedito. Penso sia un ragazzo che nonostante i 17 anni si… - myrtamerlino : Oggi ho sentito la Dott.ssa Maniscalchi, direttrice del reparto #Covid del Cervello di #Palermo. Nella regione ital… - Germano17011952 : Antonio è il mio secondo nome. Oggi 70 anni, si passa ad un altro decennio! Quindi mi affido a San Antonio e alla s… - nessamingo_ : Oggi è il blue monday e a me è sembrato un lunedì come un altro. Stesso schifo Bene così -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

leggo.it

Misure chesono anacronistiche', le parole dell'infettivologo. 'Io sono un soldato dell'azienda, mi dicono che la definizione di 'contatto stretto' non è chiara', la precisazione di Serena ..., un anno dopo, con l'uscita dei dati economici cinesi del 2021, la performance economica del ...4 miliardi di yuan, con un aumento del 14,9%, e che ha costituito unrecord. Inoltre, in ...La storia del tennis, come di qualsiasi altro sport, si nutre però anche, e soprattutto, delle cadute e delle rinascite dei suoi eroi. Ecco perché la vicenda di Nova(x) Djokovic ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...