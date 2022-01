LIVE Camila Giorgi-Potapova 6-4 3-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: break consolidato della marchigiana nel secondo set! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Errore di Potapova con il dritto. 15-15 Servizio vincente dell’azzurra. 0-15 Sbaglia con il dritto Giorgi. 0-4 Sbaglia con il dritto la russa che ora sembra aver abbandonato mentalmente il match, secondo break consecutivo per Camila Giorgi. 40-AD VINCENTE DI ROVESCIO DELL’AZZURRA! PALLA-break! 40-40 GRANDE ROVESCIO DI Giorgi! L’azzurra risale nel game portandolo ai vantaggi. 40-30 secondo doppio fallo consecutivo di Potapova. 40-15 Doppio fallo della classe 2001 nativa di Saratov. 40-0 Potapova sale velocemente nel game. 30-0 Altra buona prima della russa. 15-0 Buona la prima di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore dicon il dritto. 15-15 Servizio vincente dell’azzurra. 0-15 Sbaglia con il dritto. 0-4 Sbaglia con il dritto la russa che ora sembra aver abbandonato mentalmente il match,consecutivo per. 40-AD VINCENTE DI ROVESCIO DELL’AZZURRA! PALLA-! 40-40 GRANDE ROVESCIO DI! L’azzurra risale nel game portandolo ai vantaggi. 40-30doppio fallo consecutivo di. 40-15 Doppio falloclasse 2001 nativa di Saratov. 40-0sale velocemente nel game. 30-0 Altra buona primarussa. 15-0 Buona la prima di ...

