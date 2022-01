Australian Open 2022 | chi affronterà Camila Giorgi al 2° turno I precedenti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Glidi tennis nel corso della notte italiana hanno visto la vittoria della prima azzurra ad essere scesa in campo, ovvero, testa di serie numero 30, che ha battuto la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-4 6-0. Tra due giorni l’azzurra sarà chiamata al match del secondocontro la vincente della sfida tra la ceca Tereza Martincova e la statunitense Lauren Davis, al momento in campo. Qualora a spuntarla dovesse essere la ceca, numero 47 WTA, si tratterebbe del primo incrocio con, mai affrontata prima d’ora. Se a vincere dovesse essere la statunitense, numero 90 WTA, invece, si tratterebbe della sesta sfida tra le due, con l’azzurra che ha vinto uno solo dei cinque ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Qualora l'azzurra dovesse poi passare agli ottavi ci sarebbe un miglioramento in termini di punteggio, fino a quota 1802 , ma non di posizione ( 28° posto ). Una qualificazione ai quarti , invece, ...02.20 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di nottata con gli2022 su OA Sport. 02.19 Secondo set giocato in scioltezza da Camila Giorgi che in 1 ora e 12 supera un'Anastasia Potapova sempre più confusionaria con lo scorrere del tempo e avanza al ...Gli Australian Open 2022 di tennis nel corso della notte italiana hanno visto la vittoria della prima azzurra ad essere scesa in campo, ovvero Camila Giorgi, testa di serie numero 30, che ha battuto l ...La giapponese fuga i dubbi derivanti dalla sua condizione atletica e fisica, riguardo al problema all'addome che l'aveva costretta al forfait la scorsa settiman ...