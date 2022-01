Amici | sarebbe un ribaltone clamoroso | tra i prof ritorna proprio lei?

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 17 gennaio 2022)se fosse davvero così: tra iessori dipotrebbe tornare, una delle più amate? Ecco la verità. Logo di-Altranotiziacontinua a regalare grandi emozioni agli spettatori a casa. Che desiderosi di conoscere come proseguono le vicende degli allievi, seguono sempre ogni puntata con grande affetto. Ma a trasmettere emozioni e sensazioni positive non sono solo le storie dei giovani ragazzi che inseguono il loro sogno. Quanto anche iessori stessi o i personaggi che si nascondono dietro quel ruolo. Anche per quanto riguarda questo fronte, negli anni, sono cambiati diversi insegnanti sia per canto che per ballo. E molti sono rimasti nel cuore della scuola e del pubblico ...