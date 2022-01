“Vergognoso, guardate…”: Betis-Siviglia, clamorose accuse tra i giocatori (Di domenica 16 gennaio 2022) Betis-Siviglia, non si placano le polemiche dopo la vicenda che ha coinvolto Joan Jordan. Piovono pesanti accuse da parte degli avversari. Ieri in Coppa del Re è andato in scena il derby tra il Betis e il Siviglia. Una partita da sempre molto sentita che però in questo caso passerà alle cronache non per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022), non si placano le polemiche dopo la vicenda che ha coinvolto Joan Jordan. Piovono pesantida parte degli avversari. Ieri in Coppa del Re è andato in scena il derby tra ile il. Una partita da sempre molto sentita che però in questo caso passerà alle cronache non per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AssiElena : #covidioti guardate i NUMERI DELLE T.I. PER NAZIONE e poi fatevele due domande anziché santificare questo governo… - Elvy13432457 : @GrandeFratello No vabbè che ridicolo che poveraccio Davide che ha paura di questa vipera cattiva di Katia guardat… - Elvy13432457 : @GrandeFratello Ma guardate le tre falsi vipere come stanno parlando contro il gruppo ma lo squallore di questa Man… - Gliamicidisemp1 : RT @PBerizzi: Questo è il vergognoso funerale fascista andato in scena ieri a Roma nella chiesa di Sant'Ippolito Martire. Guardate il video… - Simona35523200 : RT @Elvy13432457: @GrandeFratello Poveraccia questa Solei guardate come la facciano passare per vittima povera piange vipera cattiva falsa… -