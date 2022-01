Torino, Cairo: «Vedo bel gioco e concretezza, ma ora non ci montiamo la testa» (Di domenica 16 gennaio 2022) Il presidente del Torino Cairo ha commentato la vittoria contro la Sampdoria Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria. SENSAZIONE POST SAMP – «Soprattutto di compattezza. Siamo una squadra che ha dentro di sé la voglia di far risultato sempre e che non molla mai. Anche a Genova si è apprezzato il Toro che abbiamo imparato a vedere in questa stagione: crea tante occasioni, gioca un bel calcio nel quale è riconoscibile la mano di Juric. Con tanti calciatori che sono cresciuti in una maniera incredibile». INIZIO 2022 – «Siamo ripartiti molto bene. Anche ieri è arrivata una bella vittoria, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Mister Juric sta perseguendo la strada del bel gioco e della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Il presidente delha commentato la vittoria contro la Sampdoria Urbano, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria. SENSAZIONE POST SAMP – «Soprattutto di compattezza. Siamo una squadra che ha dentro di sé la voglia di far risultato sempre e che non molla mai. Anche a Genova si è apprezzato il Toro che abbiamo imparato a vedere in questa stagione: crea tante occasioni, gioca un bel calcio nel quale è riconoscibile la mano di Juric. Con tanti calciatori che sono cresciuti in una maniera incredibile». INIZIO 2022 – «Siamo ripartiti molto bene. Anche ieri è arrivata una bella vittoria, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Mister Juric sta perseguendo la strada del bele della ...

