Genoa, Spors motiva l'esonero di Shevchenko (Di domenica 16 gennaio 2022) Il general manager del Genoa Johannes Spors alla Gazzetta dello Sport ha motivato l'esonero di Andriy Shevchenko dal ruolo di allenatore della squadra rossoblu. 'Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema - ha ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 16 gennaio 2022) Il general manager delJohannesalla Gazzetta dello Sport hato l'di Andriydal ruolo di allenatore della squadra rossoblu. 'Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema - ha ...

