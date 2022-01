Domenica In | ospiti 16 gennaio 2022

(Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi, 16, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Sarà ospite Serena Rossi, che presenterà la fiction La Sposa, in partenza proprio stasera su Rai1. In studio poi Federica Cappelletti, moglie del campione Paolo Rossi, scomparso poco più di un anno fa, nel dicembre 2020, a causa di una malattia. Tornerà il talk dedicato al Festival, Tutti pazzi per Sanremo, che vedrà presenti Albano Carrisi, Fausto Leali, Bobby Solo, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon. Sarà riproposto anche lo spazio Covid e vaccini: sarannoin studio Pierpaolo Sileri, il prof. Matteo Bassetti e la prof.ssa Maria Rita Gismondo. ...

