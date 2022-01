“Porta in faccia”: Donnarumma-Navas, decisione netta del PSG (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso del calciomercato invernale ci sono tanti club attivi sul mercato ed intanto è arrivata un’offerta per il portiere al Psg. Il Psg di Mauricio Pochettino è una squadra senza dubbio ben coperta nel ruolo di portiere. In questa stagione il tecnico argentino sta ruotando con sistematico turnover la coppia composta dal giovane e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso del calciomercato invernale ci sono tanti club attivi sul mercato ed intanto è arrivata un’offerta per il portiere al Psg. Il Psg di Mauricio Pochettino è una squadra senza dubbio ben coperta nel ruolo di portiere. In questa stagione il tecnico argentino sta ruotando con sistematico turnover la coppia composta dal giovane e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IvanaLaloni : RT @DUECUORI3: Le parole il vento le porta via.. Serkan è un tronco ! Peccato per voi che sia il tronco più dolce e sensuale..l'unico che… - PTurche : RT @DUECUORI3: Le parole il vento le porta via.. Serkan è un tronco ! Peccato per voi che sia il tronco più dolce e sensuale..l'unico che… - Aferdit78355557 : RT @DUECUORI3: Le parole il vento le porta via.. Serkan è un tronco ! Peccato per voi che sia il tronco più dolce e sensuale..l'unico che… - SiArw16 : 'Scusi il suo cane morde?' Si signora, non vede che questo Golden Retriever ha una faccia che se può alla prima o… - ArmandaGelsomin : RT @doppiavivi: Odio gli indecisi ma lo sono anche io perché ti ho chiuso la porta in faccia ma continuo ad aspettare che tu entri dalla fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porta faccia I bambini, i cani e papa Francesco. La riflessione di Ciccotti Poi apre la porta, sempre con una zampa, ed esce. Va all'edicola, allunga di nuovo una zampa ... Il senso del suo intervento, volutamente travisato, era pacifico: si faccia una famiglia e poi si ...

Direzione Pd, appello di Letta al centrodestra per un patto di legislatura: "Eleggiamo insieme un presidente super partes, Berlusconi è ... ... è l'appello del segretario pd, "in cui ognuno faccia un gesto di coraggio e di generosità per il Paese. Chiedo a ognuno di uscire dai propri fortilizi, dai propri fortini che porta alla condanna ...

“Porta in faccia”: Donnarumma-Navas, decisione netta del PSG SerieANews Poi apre la, sempre con una zampa, ed esce. Va all'edicola, allunga di nuovo una zampa ... Il senso del suo intervento, volutamente travisato, era pacifico: siuna famiglia e poi si ...... è l'appello del segretario pd, "in cui ognunoun gesto di coraggio e di generosità per il Paese. Chiedo a ognuno di uscire dai propri fortilizi, dai propri fortini chealla condanna ...