Pierpaolo Pretelli: “GF e Striscia? Non mi pento di niente, ora però mi sento volto Rai” (Di sabato 15 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli questo pomeriggio è stato ospite a TvTalk dove ha parlato del proprio curriculum televisivo e di Giulia Salemi. “Per fare questo tipo di lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata, stiamo cercando di farlo. Rispetto all’inizio che erano storie su Instagram, ndr continue, ora cerchiamo di vivere la nostra storia in maniera più privata”. Dopo aver debuttato in Mediaset partecipando a programmi come Striscia la Notizia, Uomini e Donne, Temptation Island ed il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli da qualche mese è approdato in Rai. Prima nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti, poi in quello di Domenica In di Mara Venier. “Io mi sento in famiglia fra mamma Rai e zia Mara. Per strada mi fermano ragazze di 18 anni che mi dicono ‘piaci tantissimo ... Leggi su biccy (Di sabato 15 gennaio 2022)questo pomeriggio è stato ospite a TvTalk dove ha parlato del proprio curriculum televisivo e di Giulia Salemi. “Per fare questo tipo di lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata, stiamo cercando di farlo. Rispetto all’inizio che erano storie su Instagram, ndr continue, ora cerchiamo di vivere la nostra storia in maniera più privata”. Dopo aver debuttato in Mediaset partecipando a programmi comela Notizia, Uomini e Donne, Temptation Island ed il Grande Fratello Vip,da qualche mese è approdato in Rai. Prima nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti, poi in quello di Domenica In di Mara Venier. “Io miin famiglia fra mamma Rai e zia Mara. Per strada mi fermano ragazze di 18 anni che mi dicono ‘piaci tantissimo ...

