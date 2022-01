Uomini e Donne, Roberta e Samuele dopo la scelta: sui social “in incognito” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne stanno ancora insieme, è chiaro a chi naviga sui social e li ha visti. La scelta però è stata registrata a metà dicembre, più o meno. Ma fino a quando la puntata non è andata in onda i due piccioncini non hanno potuto mostrarsi insieme. Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022)lastanno ancora insieme, è chiaro a chi naviga suie li ha visti. Laperò è stata registrata a metà dicembre, più o meno. Ma fino a quando la puntata non è andata in onda i due piccioncini non hanno potuto mostrarsi insieme.

Advertising

TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - SiapPalermo : @assistentecivic @Astrusa__ C'è una Polizia di Stato di Donne e uomini evoluti, colti e intelligenti. Di Donne e Uo… - SiapPalermo : C'è una Polizia di Stato di Donne e uomini evoluti, colti e intelligenti (La maggioranza assoluta!). Di Donne e Uom… -