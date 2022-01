Ospina: esami strumentali, i tempi di recupero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Napoli perde Ospina per infortunio. Il portiere colombiano è uscito alla fine del primo tempo con la Fiorentina. Un’altra brutta notizia per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del portiere su cui aveva puntato fino ad ora. Ecco quanto scrive Il Mattino sull’infortunio di Ospina: “Tra le cose negative della serata di Coppa Italia l’nfortunio di Ospina costretto ad uscire tra il primo e il secondo tempo per un risentimento al polpaccio sinistro. Il portiere colombiano sarà sottoposto oggi agli esami per verificare i tempi di recupero Contro il Bologna rientrerà Mario Rui che è guarito dal Covid 19, fuori ancora per infortunio Insigne“. Con il Bologna non ci sono tante soluzioni in più per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha fatto sapere che chi è in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Napoli perdeper infortunio. Il portiere colombiano è uscito alla fine del primo tempo con la Fiorentina. Un’altra brutta notizia per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del portiere su cui aveva puntato fino ad ora. Ecco quanto scrive Il Mattino sull’infortunio di: “Tra le cose negative della serata di Coppa Italia l’nfortunio dicostretto ad uscire tra il primo e il secondo tempo per un risentimento al polpaccio sinistro. Il portiere colombiano sarà sottoposto oggi agliper verificare idiContro il Bologna rientrerà Mario Rui che è guarito dal Covid 19, fuori ancora per infortunio Insigne“. Con il Bologna non ci sono tante soluzioni in più per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha fatto sapere che chi è in ...

