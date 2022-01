Non solo Intel. Su chi punta il governo per i microchip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dietro le quinte prosegue la partita del governo Draghi per i microchip. Parola del viceministro dello Sviluppo Economico di Forza Italia Gilberto Picchetto Fratin. In una risposta a un’interrogazione scritta del Pd alla Camera il numero due del Mise ha confermato che “sono state avviate interlocuzioni con aziende del settore della microelettronica, quali Intel e Memc, per lo sviluppo di iniziative industriali in territorio italiano”. Prende corpo l’indiscrezione rivelata a fine dicembre da Reuters. Secondo l’agenzia stampa, Palazzo Chigi avrebbe ripreso l’interlocuzione con Intel, primo produttore di semiconduttori negli Stati Uniti. Obiettivo: costruire un impianto di “confezionamento” (packaging) dei microchip con un investimento dal valore stimato tra gli 8 e i 9 miliardi di euro per i prossimi ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dietro le quinte prosegue la partita delDraghi per i. Parola del viceministro dello Sviluppo Economico di Forza Italia Gilberto Picchetto Fratin. In una risposta a un’interrogazione scritta del Pd alla Camera il numero due del Mise ha confermato che “sono state avviate interlocuzioni con aziende del settore della microelettronica, qualie Memc, per lo sviluppo di iniziative industriali in territorio italiano”. Prende corpo l’indiscrezione rivelata a fine dicembre da Reuters. Secondo l’agenzia stampa, Palazzo Chigi avrebbe ripreso l’interlocuzione con, primo produttore di semiconduttori negli Stati Uniti. Obiettivo: costruire un impianto di “confezionamento” (packaging) deicon un investimento dal valore stimato tra gli 8 e i 9 miliardi di euro per i prossimi ...

