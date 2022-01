Grosso incendio a Roma in un capannone: alta colonna di fumo nero (FOTO) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grosso incendio quello divampato poco fa nella Capitale, in zona Casalotti, più precisamente in via Casal Selce. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma quello che è certo, stando alle FOTO pubblicate sui social, è che in cielo si è alzata un’alta colonna di fumo nero, ben visibile dai residenti. Le fiamme hanno interessato un grande capannone dismesso e a prendere fuoco soprattutto immondizia, spazzatura gettata lì. Fortunatamente, non risultano esserci feriti e non è stata registrata la presenza di alcun senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno domando l’incendio. La situazione, ci spiegano, è sotto controllo, ma l’intervento è ancora in corso. (FOTO di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022)quello divampato poco fa nella Capitale, in zona Casalotti, più precisamente in via Casal Selce. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma quello che è certo, stando allepubblicate sui social, è che in cielo si è alzata un’di, ben visibile dai residenti. Le fiamme hanno interessato un grandedismesso e a prendere fuoco soprattutto immondizia, spazzatura gettata lì. Fortunatamente, non risultano esserci feriti e non è stata registrata la presenza di alcun senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno domando l’. La situazione, ci spiegano, è sotto controllo, ma l’intervento è ancora in corso. (di ...

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio Erba, accendono il fuoco per riscaldarsi In fiamme l'ex tessitura Pontelambro - Cronaca, Cantù Un grosso incendio è divampato nella serata di giovedì 13 gennaio in un edificio che fa parte del complesso della ex tessitura Pontelambro, all'incrocio tra via Milano, viale Prealpi e via Cattaneo. L'...

Esplode una bombola di gas: incendio a Scurzolengo Ne è scaturito un grosso incendio che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Asti con tre mezzi e sette unità per oltre quattro ore di lavoro. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

