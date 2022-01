Ascolti Tv 13 gennaio 2022 | è Luca Argentero il più amato dai telespettatori | per Doc oltre 7 milioni

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 13 gennaio 2022 Doc riparte col botto (30.4%) - Pepper08750063 : RT @axelvassallo: Ieri sera @RaiUno ha proposto la fiction medical #DocNelleTueMani2 nel cast @Lucaargentero e @MatildeGioli Boom di ascol… - ANTHILIA64 : RT @axelvassallo: Ieri sera @RaiUno ha proposto la fiction medical #DocNelleTueMani2 nel cast @Lucaargentero e @MatildeGioli Boom di ascol… - francescoaloi1 : RT @axelvassallo: Ieri sera @RaiUno ha proposto la fiction medical #DocNelleTueMani2 nel cast @Lucaargentero e @MatildeGioli Boom di ascol… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 13 gennaio 2022 Doc riparte col botto (30.4%) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

del 132022. In prima serata su Rai1 la seconda stagione della serie Doc Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero fa subito boom: 7.054.000 spettatori pari al 30,4% di share. Su ......Leggi anche > Non reggono la pressione della quinta puntata di andata in onda giovedì 13... MASTERCHEF - GLIIl nuovo appuntamento del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy per ...Masterchef, quinta puntata: Spettacolare prova in esterna. Eliminati Andrea e Nicholas. Un viaggio nelle emozioni e nei ricordi, tra esperienze passate e commoventi storie di vita: da ...Ascolti 13 gennaio 2022, programmi del daytime: più di 6milioni di telespettatori per Soliti Ignoti-Il ritorno Com'è andata in ascolti la giornata di ...