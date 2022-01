Sfera Ebbasta papà per la prima volta | l’annuncio via social

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 gennaio 2022)e la fidanzata Angelina Lacour aspettano il loro primo figlio. La coppia lo ha annunciato via. Con enorme entusiasmoha annunciato di attendere il suo primo figlio insieme alla compagna, Angelina Lacour, che suiha già mostrato il suo pancino appena accennato accanto a una recente ecografia. La coppia è più felice che mai, e nella didascalia all’immagine il rapper ha scritto: “Il nostro gioiello più prezioso”. Ancora non è chiaro se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, quel che è certo è che in tanti tra fan, amici e colleghi abbiano accolto con enorme entusiasmo la notizia, presto diventata virale sui. View this post on Instagram A post shared by ITALIANO ...