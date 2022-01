Sara Lazzaro: «Alla fine ho vinto io» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli anni passati tra Padova e la California, la serie che l'ha resa famosa e le decisioni prese «di pancia». Ora Sara Lazzaro guarda avanti. Non dimenticando il consiglio che le diede papà Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli anni passati tra Padova e la California, la serie che l'ha resa famosa e le decisioni prese «di pancia». Oraguarda avanti. Non dimenticando il consiglio che le diede papà

Advertising

RollingStoneita : -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Arge… - MarioManca : #DOCNelleTueMani2, Sara Lazzaro: «Alla fine ho vinto io» - UgoBaroni : RT @RollingStoneita: -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Argente… - Angelapalmas2 : RT @RollingStoneita: -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Argente… - giulyprofeta1 : RT @RollingStoneita: -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Argente… -