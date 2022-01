Pfizer: l'antibiotico Azitromicina (Zitromax) tornerà disponibile alla fine di febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) La carenza dell’antibiotico Azitromicina è dovuta ad una «elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda». Il medicinale « tornerà disponibile alla fine del mese di febbraio» .... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) La carenza dell’è dovuta ad una «elevata richiesta, superiore alle stime econsueta domanda». Il medicinale «del mese di» ....

Advertising

Canio44536762 : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - aleniggaz : RT @SorrientoC: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - dammiunmotivo_ : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - lacuradeltempo2 : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - SorrientoC : RT @SorrientoC: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… -