Non è l’Arena, Povia fuori di sè lascia lo studio e … (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei mesi scorsi il noto cantante Povia è stato al centro di una polemica riguardo la questione vaccini e Covid. All’epoca, il professor Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, pare che lo avesse preso di mira, citando tra l’altro anche un testo molto popolare, cantato e interpretato proprio dallo stesso Povia. Sembra che in questi giorni Povia sia tornato a far parlare di se, sempre per le stesse motivazioni. Non è di certo un mistero che Povia sia un no vax convinto e nei giorni scorsi è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata, sembra che il cantante che circa un mese fa è risultato positivo al COvid, abbia espresso il suo parere anche sul tema vaccini. Ma cosa ha dichiarato? Povia ospite a Non è ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei mesi scorsi il noto cantanteè stato al centro di una polemica riguardo la questione vaccini e Covid. All’epoca, il professor Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, pare che lo avesse preso di mira, citando tra l’altro anche un testo molto popolare, cantato e interpretato proprio dallo stesso. Sembra che in questi giornisia tornato a far parlare di se, sempre per le stesse motivazioni. Non è di certo un mistero chesia un no vax convinto e nei giorni scorsi è stato ospite di Massimo Giletti a Non è. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata, sembra che il cantante che circa un mese fa è risultato positivo al COvid, abbia espresso il suo parere anche sul tema vaccini. Ma cosa ha dichiarato?ospite a Non è ...

Advertising

La7tv : #nonelarena Il Prof. Cartabellotta rifiuta il confronto con Povia a Non è l'Arena: 'Sono deluso, è un segnale...' - arwen0506 : Non è l'Arena, che tranvate fra virologi. Crisanti distrugge Bassetti: 'Un analfabeta epidemiologico' - ParliamoDiNews : la strana caduta di david rossi - giletti a `non e` l`arena` torna sulla misteriosa morte... - Cronache #strana… - valeria21602823 : Il Tempo: Non è l'Arena, che tranvate fra virologi. Crisanti distrugge Bassetti: 'Un analfabeta epidemiologico'.… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: 'L'ASSIRO' (BABILONESE) NELLA MANICA! 'Cè una babilonia psico-medico-scientifica che continua a creare confusione e aggressi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Non è l'arena - Puntata del 12/1/2022 La7