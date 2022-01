Incidente stradale a San Severo | morto un 19enne La tragedia è avvenuta in tarda mattinata

Advertising

occhio_notizie : Incidente stradale tra San Severo e Apricena: un ragazzo è morto dopo lo schianto contro un olivo - agrigentooggi : Incidente stradale a Fontanelle: muore un uomo - SiciliaTV : Un sessantaduenne di Agrigento è morto, nel primo pomeriggio, nei pressi di via Alessio Di... #Agrigento… - occhio_notizie : Incidente stradale a Terracina, a scontrarsi quattro mezzi: morto l'automobilista - Nazione_Prato : False dichiarazioni su un incidente stradale, denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

LA NAZIONE

TORVISCOSA.intorno alle 7.30 di giovedì 13 gennaio sulla statale 14, tra San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, dove un'auto si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito, fortunatamente in modo ...'Che fare allora? Lasciare tutto al caso aspettando l'o la disgrazia? Noi crediamo di no. Ogni giorno nelle strade che collegano il viale con il Corso Sicilia transitano migliaia ...CAGLIARI. Un motociclista cagliaritano di 22 anni é rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale accaduto in viale Europa. É stato trasportato all'ospedale Brotzu con codice rosso ...Incidente stradale sulla Statale 89 tra San Severo e Apricena, in provincia di Foggia: un ragazzo è morto dopo lo schianto contro un olivo ...