Friuli: Covid19, dalla prossima settimana fine isolamento con un sms (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Uno dei problemi più complessi con cui ci stiamo confrontando e che incide sulla vita delle persone che escono dalla positività al Covid è quello della disponibilità di un certificato che attesti in modo rapido la fine del periodo di isolamento. A tal riguardo, auspicabilmente entro la prossima settimana, come Sistema sanitario regionale avremo a disposizione uno strumento che, attraverso un semplice sms sul dispositivo cellulare, certificherà in maniera immediata, a seguito del tampone negativo, il ritorno alla condizione di libertà”.Lo ha detto oggi a Trieste, in sede di Consiglio regionale, il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo a un’interrogazione su quali siano le risposte della Giunta alle problematiche riguardanti le quarantene e gli isolamenti.Come ha ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Uno dei problemi più complessi con cui ci stiamo confrontando e che incide sulla vita delle persone che esconopositività al Covid è quello della disponibilità di un certificato che attesti in modo rapido ladel periodo di. A tal riguardo, auspicabilmente entro la, come Sistema sanitario regionale avremo a disposizione uno strumento che, attraverso un semplice sms sul dispositivo cellulare, certificherà in maniera immediata, a seguito del tampone negativo, il ritorno alla condizione di libertà”.Lo ha detto oggi a Trieste, in sede di Consiglio regionale, il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo a un’interrogazione su quali siano le risposte della Giunta alle problematiche riguardanti le quarantene e gli isolamenti.Come ha ...

Advertising

ilGres : RT @MattiaPertoldi: FRIULI VENEZIA GIULIA OGGI. DATI UFFICIALI DELLA REGIONE 41 RICOVERATI IN INTENSIVA 37 NON VACCINATI (90,2%). * NON V… - udine20 : Friuli: Covid19, dalla prossima settimana fine isolamento con un sms - - EnricoZaninotto : RT @MattiaPertoldi: FRIULI VENEZIA GIULIA OGGI. DATI UFFICIALI DELLA REGIONE 41 RICOVERATI IN INTENSIVA 37 NON VACCINATI (90,2%). * NON V… - viralvideovlogs : RT @MattiaPertoldi: FRIULI VENEZIA GIULIA OGGI. DATI UFFICIALI DELLA REGIONE 41 RICOVERATI IN INTENSIVA 37 NON VACCINATI (90,2%). * NON V… - miyavoice : RT @MattiaPertoldi: FRIULI VENEZIA GIULIA OGGI. DATI UFFICIALI DELLA REGIONE 41 RICOVERATI IN INTENSIVA 37 NON VACCINATI (90,2%). * NON V… -