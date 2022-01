Calcio, Danilo Iervolino: Faremo di tutto per mantenere in A la Salernitana (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Faremo il possibile per mantenere la categoria, ma soprattutto per garantire un futuro straordinario a questa piazza”. Lo dice Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, che si è presentato in conferenza stampa al fianco del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Il progetto, mio e dei professionisti che mi accompagneranno in quest’avventura, è di medio-lungo termine, di autentico cambiamento di statuto comportamentale del mondo del Calcio -aggiunge il presidente del club granata-. Amo le sfide e mi auguro di avere successo anche in questo splendido settore che è il mondo del Calcio”. Sugli obiettivi da provare a conseguire a stretto giro: ”Mi piacerebbe eliminare tutte le opacità che spesso il Calcio si porta dietro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) “il possibile perla categoria, ma sopratper garantire un futuro straordinario a questa piazza”. Lo dice, nuovo presidente della, che si è presentato in conferenza stampa al fianco del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Il progetto, mio e dei professionisti che mi accompagneranno in quest’avventura, è di medio-lungo termine, di autentico cambiamento di statuto comportamentale del mondo del-aggiunge il presidente del club granata-. Amo le sfide e mi auguro di avere successo anche in questo splendido settore che è il mondo del”. Sugli obiettivi da provare a conseguire a stretto giro: ”Mi piacerebbe eliminare tutte le opacità che spesso ilsi porta dietro ...

