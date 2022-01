L’attacco di Cantona ai Mondiali in Qatar | “Troppi morti | non lo guarderò”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo a meno di un anno dal tanto discusso Mondiale inche inizierà il prossimo novembre e a dire la sua sull’evento al Daily Mail è stato l’ex campione del calcio francese, Eric, contrario alla manifestazione per diversi motivi legati al luogo in cui si svolgerà. “Per me non sarà una vera Coppa del Mondo e non la. Negli ultimi decenni ci sono stati molti eventi come le Olimpiadi o iin paesi che stanno emergendo, ma ilnon è il paese del calcio. Non sono contrario all’idea di ospitare una Coppa del Mondo in un paese dove c’è la possibilità di sviluppare e promuovere il calcio, come il Sud Africa o gli Stati Uniti. Oggi il calcio è lo sport femminile più popolare in America, c’è molta immigrazione sudamericana e un grande potenziale per lo sviluppo di questo ...