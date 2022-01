Advertising

infoitinterno : A Monreale scuole chiuse fino a sabato - monrealeatoday : A Monreale scuole chiuse fino a sabato - - infoitinterno : Scuole chiuse a Monreale, Arcidiacono le chiuderà anche senza l’okay della regione - monrealeatoday : Scuole chiuse a Monreale, Arcidiacono le chiuderà anche senza l'okay della regione - - MonrealeNews : “Provvedimento utile per evitare ulteriori veicolazioni del virus all'interno delle classi” -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale scuole

A testimoniare l'efficacia della scelta sono le reazioni dei ragazzi come quelli di duesiciliane: l'Istituto Comprensivo Statale Margherita di Navarra, a, e il Liceo Scientifico ...La fornitura era stata inserita nel capitolato d'appalto del Comune di. La ditta Ecolandia che si era aggiudicata i lavori ha mantenuto i propri impegni e nei ...distribuzione nelle...Cobid19 e scuola, i presidi contrari alla riapertura. "Al momento - dice Patrizia Roccamatisi - non ci sono condizioni di sicurezza".Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, a margine della riunione della task force sulla pandemia tenutasi stamani – Le scuole rischiano di riaprire già da domani a Monreale come i ...