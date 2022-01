Lorenzo Baldassarri: nuova vita in SSP con Evan Bros (Di martedì 11 gennaio 2022) Addio Moto2, benvenuta SSP: è questo il mantra che accompagnerà Lorenzo Baldassarri nel 2022. Dopo vari rumors, il “Balda” è stato annunciato ufficialmente come nuovo pilota dell’Evan Bros Racing, il quale gli affiderà una Yamaha R6. Il romagnolo affianca il riconfermato Peter Sebastyen, e prende il posto di Steven Odendaal. Il sudafricano ha lasciato la scuderia di Fabio Evangelista per questioni di budget, trasferendosi nel mondiale endurance. Lorenzo Baldassarri: la missione 2022 è la Supersport Lorenzo Baldassarri: ricomincia daccapo in SSP? Rimasto fuori dal giro della Moto2, Baldassarri ha buttato un occhio alla categoria di mezzo del mondo superbike. L’effetto Locatelli, che dal motomondiale è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Addio Moto2, benvenuta SSP: è questo il mantra che accompagnerànel 2022. Dopo vari rumors, il “Balda” è stato annunciato ufficialmente come nuovo pilota dell’Racing, il quale gli affiderà una Yamaha R6. Il romagnolo affianca il riconfermato Peter Sebastyen, e prende il posto di Steven Odendaal. Il sudafricano ha lasciato la scuderia di Fabiogelista per questioni di budget, trasferendosi nel mondiale endurance.: la missione 2022 è la Supersport: ricomincia daccapo in SSP? Rimasto fuori dal giro della Moto2,ha buttato un occhio alla categoria di mezzo del mondo superbike. L’effetto Locatelli, che dal motomondiale è ...

Advertising

periodicodaily : Lorenzo Baldassarri: nuova vita in SSP con Evan Bros #EvanBros #LorenzoBaldassarri #SSP @RiccardoTrullo - Tuttipazziperi1 : Il pilota italiano abbandona il Motomondiale per passare con Yamaha nelle derivate di serie. Affiancherà… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #WSSP Lorenzo Baldassarri @7balda con Evan Bros per l'approdo in SuperSport ? @AggioValentino - AggioValentino : RT @LiveGPit: #WSSP Lorenzo Baldassarri @7balda con Evan Bros per l'approdo in SuperSport ? @AggioValentino - LiveGPit : #WSSP Lorenzo Baldassarri @7balda con Evan Bros per l'approdo in SuperSport ? @AggioValentino -